Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea, a lovit un gard metalic și a fost proiectat într-un garaj. Polițiștii au constatat că bărbatul de la volan are permisul anulat.

Accidentul, petrecut în luni dimineață pe un drum național, în localitatea Rebrișoara din Bistrița-Năsăud, a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum șoferul pierde controlul asupra volanului, într-o curbă ușoară.

Ajunge pe marginea drumului, izbește un gard metalic și se oprește într-un garaj de la marginea drumului.

Din fericire, în acel moment nimeni nu se afla pe drum și nici în garaj. Localnicii au auzit zgomotul puternic și au cerut imediat ajutor la 112. Cei doi tineri au fost scoși din autoturism și transportați de urgență la spital, unde vor mai rămâne pentru evaluare și investigații amănunțite.

Șoferul nu a putut fi verificat cu aparatul etilotest, așa că i-au fost recoltate probe biologice. Polițiștii au descoperit că tânărul are permisul anulat în baza unei hotărâri judecătorești. În acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările.