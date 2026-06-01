În fiecare an, după slujba de Rusalii, preotul din Figa sfințește câmpul, în timp ce oamenii, îmbrăcați în straie populare, se roagă pentru recoltă bună. Apoi, începe cel mai așteptat moment al zilei.

Animalul este împodobit cu flori și panglici colorate. Ritualul se transformă rapid într-un fel de coridă, care arată soarta fetelor nemăritate.

Fată: „Acum împodobim boul care o să fie lăsat din deal, de la biserică, în jos, ca să îl prindă fetele, cine prinde boul, aceea se mărită.”

Fată: „Fugim după el și, pe parcursul anului, una dintre noi se zice că se mărită cât de repede.”

Fată: „Este un obicei pe care, de mici copii, îl învățăm, se adună tot satul.”

Localnicii în etate privesc totul de pe margine, cu nostalgie.

Localnic: „E un obicei străvechi, îl știu de copil, tot așa, în fiecare an s-a făcut. Un obicei foarte frumos.”

Localnic: „Asta e de ani de zile, eram copil și erau boi și din astea. Și eu, când eram tânăr, am fost pe cal călare.”

Călin Motogna, preot sat Figa: „Ne rugăm să rodească din belșug pentru a avea cele necesare traiului de zi cu zi.”

Ovidiu Șinteregan, organizator: „O tradiție, înmânatul boului, din moși-strămoși, pe care noi o ducem mai departe împreună cu tineretul.”

Sărbătoarea s-a încheiat, ca în fiecare an, cu dansuri și cântece populare la căminul cultural.