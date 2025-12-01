Două cutremure în România, de Ziua Națională. Ce magnitudini au avut

01-12-2025 | 10:24
cutremur
Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 s-au produs luni dimineaţa în zona seismică Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Sabrina Saghin

Primul seism, de 3,8, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km vest de Focşani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Al doilea cutremur, de magnitudine 3,3, s-a produs la ora locală 6:46, în judeţul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

