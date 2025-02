Dosarul Nordis. Laura Vicol şi soțul ei au plecat acasă. Bunuri de 1 milion de euro ar fi fost ridicate din locuința lor

Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Parlament, este acuzată și ea de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la delapidare. Conform apropiaților, ofițerii i-au ridicat din casă, la percheziții, genți și bijuterii de lux de aproximativ un milion de euro.

Anchetatorii cred că bunurile ar fi fost cumpărate și din banii dați de clienții Nordis pentru apartamentele pe care nu le-au mai primit. Prejudiciul în acest dosar ajunge la 71 de milioane de euro.

După câteva ore, ședința de la Curtea de Apel a fost întreruptă, iar Laura Vicol, soțul acesteia și avocații lor au ieșit din sală pentru câteva minute. Vicol a stat de vorbă cu jurnaliștii.

„- Cum a fost o noapte în arest?

- A fost ca fix acum 10 ani, dacă v-aduceți cu toții aminte, acum 10 ani, în aceeași instituție am fost adusă cu cătușe la mâini, care mi-au lăsat semne și după 10 ani... Ca și atunci, când am fost nevinovată, așa a fost și azi-noapte, la fel, o noapte nedormită, în arest, sunt tot nevinovată, sunt a doua oară... nu mai contează.

- Procurorii spun că prin conturile dumneavoastră personale au trecut 49 de milioane de lei.

- Nu procurorii, un anumit domn procuror.

- Ați schimbat telefonul, ați ascuns probe?

- Doamne ferește!”

În cele din urmă, verdictul a fost amânat pentru miercuri. După o ședință de judecată care a durat mai bine de 6 ore, Laura Vicol a ieșit însoțită de avocații săi și a plecat acasă împreună cu soțul ei.

Laura Vicol: „Cu ajutorul lui Dumnezeu și al adevărului sper să fiu în fața dumneavoastră și să vă spun tot ce pot să spun, dar vreau să vă spun multe alte lucruri. A fost o ședință lungă încărcată de emoții și speranță.”

După noaptea de luni spre marți petrecută în spatele gratiilor, Laura Vicol, soțul acesteia și alți 9 inculpați au fost duși în fața judecătorilor Curții de Apel București, unde procurorii au cerut arestarea lor preventivă. Fosta șefă a comisiei juridice le-a arătat jurnaliștilor prezenți că este încătușată. Toți sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat pe trei paliere, prin care au păcălit sute de clienți Nordis să plătească avansuri considerabile pentru achiziția unor apartamente la mare.

Unii au plătit integral investițiile, însă nu au primit niciodată apartamentele. Printre cei înșelați se numără și fostul fotbalist Florin Gardoș. Acesta a povestit pentru Știrile Pro TV că a dat în 2019 peste 100 de mii de euro pentru două apartamente.

Florin Gardoș: „Termenul inițial era 2021. Când am luat eu acolo, unul era ridicat la etajul 7 și cealaltă clădire la etajul 1 sau 2. Apoi a venit pandemia, s-a amânat cu un an, apoi încă un an și mi s-a părut că ceva nu e în regulă, așa că am început demersurile pentru un proces. Da, i-am dat în judecată, pentru că ele erau gata, hotelul l-au pus în funcțiune vara trecută și nu voiau să facem actele de vânzare-cumpărare. Pe mine m-a cam speriat treaba asta, că, na, sunt relativ cunoscut în lumea fotbalului aici și, cu toate astea, nu răspundeau la telefon, nu îi interesa nimic, nu am avut niciun fel de dialog. Au venit cu niște explicații aberante.”

Florin Gardoș spune că nu a apucat să recupereze niciun ban. Firmele Nordis au intrat în insolvență înainte ca el să obțină o sentință favorabilă. În luna octombrie, pe rolul Tribunalului București, peste 1.200 de persoane le cereau judecătorilor să le facă dreptate. Acum trebuie să aștepte finalizarea dosarelor de insolvență.

Ca să recupereze cele 71 de milioane de euro care ar fi fost delapidate, procurorii au ridicat la percheziții din casele suspecților diferite sume de bani, dar și 50 de laptopuri, tablete, telefoane mobile și un server care vor fi percheziționate informatic. Din casa Laurei Vicol, anchetatorii ar fi ridicat bunuri în valoare de aproximativ 1 milion de euro, cum ar fi genți și bijuterii.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat după ce a fost acuzat că, alături de premierul Ciolacu, ar fi zburat în străinătate cu avioane închiriate de Nordis.

„-Doamna Vicol a beneficiat de sprijinul dvs. și al altor colegi de partid să devină șefa comisiei?"

- Nu eu am hotărât să fie șefă de comisie sau nu, grupul PSD. Dacă s-a făcut ceva ilegal de către mine – că nu vorbesc de altcineva – asta e un moment extrem de bun să se spună acest lucru. Oriunde am fost, eu mi-am plătit. Aceste lucruri mă fac să fiu cât se poate de relaxat, nu am fost pe banii nimănui."

Ministrul Grindeanu le-a promis jurnaliștilor că le va arăta facturile pentru biletele de avion cumpărate – susține el – de la o agenție de turism.

