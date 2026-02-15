De altfel, domeniul schiabil al stațiunii este închis, duminică.

Pârtiile de la cota 2000, închise din cauza vremii nefavorabile

Duminică dimineață, pârtiile stațiunii Sinaia, amplasate la 2000 de metri altitudine în Bucegi, au rămas închise publicului, după o zi în care numeroși practicanți ai sporturilor de iarnă s-au bucurat de vremea bună pentru schi și snowboard.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile - ceață, lapoviță, vizibilitate foarte redusă și vânt - telescaunul Soarelui, telescaunul Dorului și teleschiul Călugărul nu au fost puse în funcțiune pentru public.

Administratorii au decis conservarea domeniului schiabil

”Domeniul schiabil rămâne închis pentru conservare”, au anunțat administratorii domeniului schiabil.

La mai puțin de două ore de la pornirea instalației, aceștia au sistat și vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă la cota 2000, decizia fiind luată din cauza vântului, a cărui viteză continuă să crească.

Pârtiile sunt pustii după aglomerația de sâmbătă

Pârtiile de la Sinaia sunt pustii, după ce sâmbătă acestea au fost foarte aglomerate, mii de turiști alegând să urce pe munte pentru a schia.

Parcarea telegondolei s-a umplut rapid în ziua precedentă

Aglomerația a fost atât de mare, sâmbătă, încât, la trei ore de la punerea în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu, reprezentanții telegondolei Sinaia au anunțat că parcarea de la stația de plecare a telegondolei este plină și au solicitat turiștilor să folosească taxiul sau autobuzul.