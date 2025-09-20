Doi turişti rătăciţi în Bucegi au fost salvaţi după 9 ore de căutări. Plecaseră pe munte în pantofi şi fără lanterne. VIDEO

Doi turişti, care plecaseră pe munte în pantofi şi fără lanterne, au rămas blocaţi în zona Valea Gaura - Vârful Omu din Munţii Bucegi, aceştia fiind salvaţi de jandarmii montani braşoveni după 9 ore de căutări.

''O intervenţie dificilă a avut loc noaptea trecută în Munţii Bucegi, acolo unde doi turişti, nepregătiţi pentru traseu şi surprinşi de ceaţa densă, au rămas blocaţi în zona Valea Gaura - Vârful Omu. Jandarmii montani au obligaţia de a interveni pentru salvarea oricărei persoane aflate în pericol, însă, din păcate, lipsa unui echipament minimal în cazul turiştilor îngreunează deseori misiunile şi le pune viaţa în pericol. Aşa s-a întâmplat şi în acest caz: cei doi plecaseră pe munte în pantofi, fără echipament adecvat sau lanterne. Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj, sperând să se încălzească până la sosirea echipajului'', informează sâmbătă Jandarmeria.

Aceştia au fost găsiţi epuizaţi şi au fost coborâţi în siguranţă după aproape 15 ore petrecute pe munte.

''După ore de căutări pe o vreme neprielnică şi pe o ceaţă densă, jandarmii au reuşit să-i găsească. Cei doi erau epuizaţi. Cu sprijinul jandarmilor şi al echipamentelor oferite, au reuşit să coboare în siguranţă după aproape 15 ore petrecute pe munte'', mai arată sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













