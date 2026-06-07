Indiferent de vârstă, toți vizitatorii au găsit cel puțin un titlu pe gustul lor.

Copil: „Mie-mi place să citesc Căpitanul Chilot, Băieții răi și Vânătorii de comori. Le-am găsit pe la magazine, m-am uitat prin ele și le-am citit.”

Adolescentă: „Am venit să mă uit după cărțile fantasy. Eu sunt pasionată de citit și îmi mai plac mult și cărțile de crimă. Mi se pare aceasta foarte interesantă, despre o fată care a omorât din greșeală pe cineva, chiar aș vrea să o citesc.”

Peste 150 de expozanți și lansări de carte

Peste 150 de expozanți au fost prezenți la salonul internațional de carte, pentru vânzări, întâlniri cu publicul și lansări de carte. În ultima zi, reprezentanții editurilor au tras linie.

Ioana Moșoanu, director editorial editură: „În continuare, cărțile de ficțiune rămân cele mai căutate de cititori, mai ales că vine vara, vin vacanțele și o carte de dragoste, un thriller rămân în preferințe. Vorbim foarte mult de cărți de sănătate sau de dezvoltare personală aplicată. De exemplu, cărți despre migrene, boli cardiace, sănătatea mintală rămân căutate și despre sănătatea creierului, longevitate.”

Simona Preda, brand manager editură: „Întotdeauna când vedeți oamenii la standuri, ei vin să vadă colecția Istorie cu blazon, Istorie autori români, Istorie traducere universală. Cărțile cu istorie, pentru că sunt din portofoliul editorial românesc, sunt unele dintre cele mai valoroase.”

Potrivit organizatorilor, vânzările de carte, în scădere de la începutul anului, nu au ocolit nici Bookfest. S-au vândut cu cel puțin 10% mai puține cărți față de 2025.