Doi tineri au vrut să-i ofere 10.000 de euro unui agent rutier care i-a oprit în Poiana Brașov. Decizia luată de polițist

Potrivit unui comunicat remis, luni, de Direcţia Generală Anticorupţie, încercarea tinerilor de a mitui poliţistul a fost înregistrată de body-cam-ul acestuia.

"Sâmbătă, 25 ianuarie, ofiţerii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov au fost sesizaţi de un agent de poliţie din cadrul Biroului Rutier Braşov - IPJ Braşov, prin Call-center anticorupţie 0800.806.806, despre faptul că, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza localităţii Poiana Braşov, a oprit pentru control un autoturism în care se aflau două persoane. Pentru ca şoferul, în vârstă de 24 de ani, să nu fie testat cu aparatul drugtest, pasagerul din dreapta i-a promis poliţistului, în repetate rânduri, mai multe sume de bani, respectiv 5.000 de euro, apoi 10.000 de euro. Ulterior promisiunii, pasagerul, în vârstă de 21 de ani, i-a remis suma de 2.550 de euro, însă agentul de poliţie a refuzat categoric propunerea acestuia", se ară în comunicatul citat.

Ulterior, în urma testării, rezultatul a fost pozitiv pentru consum de cocaină, tânărul de 24 de ani fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice.

"Ca urmare a activităţii de constatare a infracţiunii flagrante de dare de mită, cele două persoane au fost reţinute pentru 24 ore iar, ulterior, s-a dispus cercetarea sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.Cercetările sunt continuate de lucrători de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită", se mai arată în comunicatul citat.

