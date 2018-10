Doi soți din Mureș au fost atacați de urs în gospodărie. Vecinii au auzit țipete și i-au ajutat

Clipe de groază în localitatea Toaca, din judeţul Mureş, pentru doi soţi care au fost atacaţi de un urs chiar în gospodăria lor.

Animalul a găsit poarta deschisă, a intrat în curte şi a atacat-o pe femeie. Soţul ei, care repara maşina, i-a sărit în ajutor, dar a fost şi el rănit.

În final, vecinii alertaţi au alungat animalul, iar cei doi soţi au ajuns la spital cu răni serioase.

Puţin înainte de ora 12, ursul a atacat-o pe femeie, iar soţul acesteia i-a sărit imediat în apărare.

Bărbatul a încercat să ţină piept animalului, în veme ce femeia a reuşit să se adăpostească în casă, plină de răni. Noroc cu vecinii care au auzit strigătele şi le-au sărit în ajutor.

Medicii au venit de urgenţă şi i-au transportat pe cei doi la spital. Rănile lor nu le-au pus viaţa în pericol, însă vor mai rămâne câteva zile internaţi pentru investigaţii suplimentare. Oamenii se plâng că nu este pentru prima dată când urşii atacă.

„A mai intrat şi la noi a omorât mai mulţi vitei, după acea a mai venit la noi şi a mai atacat, am fost la primărie, am depus acte pentru despăgubire, dar mi-au zis că nu au ce să facă // nu mie se pare nornal, avem copii şi ne este teamă”, a povestit o localnică.

Autorităţile aşteaptă acum un răspuns de la ministerul mediului.

Ioan Fracaș, primar: „În ultima perioadă am primit 6 sesizări ca atacat urşii în gospodarii, dar până acum nu am avut atac la om. Am anunţat autorităţile, facem documentele ca să vedem ce este de făcut.

Oamenii din localitate ies acum cu teamă din case, mai ales că ursul care i-a atacat pe cei doi soţi poate reveni oricând.

