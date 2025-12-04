Doi soţi din Craiova s-au trezit fără 108.000 euro în contul bancar, după ce au primit un apel suspect

04-12-2025 | 17:37
Doi soţi din Craiova, pensionari, au fost înşelaţi cu circa 550.000 lei (echivalentul a 108.004 euro) de o persoană care s-a dat angajat al Bursei de Valori Bucureşti şi le-a solicitat accesul la aplicaţia bancară.  

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit IPJ Dolj, cei doi pensionari au fost contactaţi de o persoană ce s-a recomandat a fi angajat al Bursei de Valori Bucureşti, care le-a spus că au de încasat dividende urmare a unor acţiuni pe care aceştia le-ar fi deţinut la începutul anilor 2000.

"Ulterior, pentru a crea aparenţă de legalitate, cei doi soţi au fost puşi în legătură cu reprezentanţi ai băncii unde trebuiau să le fie viraţi banii, iar prin modalităţi şi tehnici dolosive, au fost convinşi să le ofere infractorilor acces la aplicaţia băncii. Rezultatul a fost unul nefericit, iar din conturile bancare le-a fost sustrasă suma de 546.125 de lei. În momentul în care au realizat că au fost înşelaţi, cei doi soţi au solicitat ajutorul poliţiştilor", informează IPJ Dolj.

În urma intervenţiei rapide a poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, cu sprijinul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română, s-a reuşit blocarea tranzacţiei, iar banii s-au întors la proprietarii de drept.

"De data aceasta, victimele au solicitat ajutorul la timp, iar poliţiştii le-au recuperat toţi banii. Nu acordaţi acces la conturile dumneavoastră bancare nimănui! Verificaţi cu atenţie ce "oferte" vi se fac şi nu transferaţi bani în contul vreunei persoane!", atrag atenţia poliţiştii doljeni.

Sursa: Agerpres

Etichete: inselaciune, craiova, cont bancar,

Dată publicare: 04-12-2025 17:27

