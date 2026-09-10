Unul dintre ei este chiar vicepreședintele Senatului Universității Politehnice București, de care aparține instituția de învățământ din Pitești.

Potrivit probelor strânse de procurori, acesta ar fi pretins și primit 700 de lei de la un student, astfel încât cel din urmă să promoveze un examen de restanță. Pe alți 8 i-ar fi ajutat să treacă examene la o materie predată de un alt profesor. Ar fi primit sume cuprinse între 40 și 250 de euro, în acest scop, bani pe care i-ar fi dat colegului său.

Anchetatorii au făcut miercuri 4 percheziții - una la Universitate și 3 la locuințele suspecților, ambii profesori la catedra de „Electronică, Comunicații și Calculatoare”.

De acolo, au strâns suficiente probe, cât să-i ducă pe cei doi la audieri și, apoi, în spatele gratiilor, pentru 24 de ore. Joi, instanța va decide care sunt următoarele măsuri.