Ar fi încercat să repare o defecțiune la hidroizolația clădirii, însă momentan nu se știe dacă tragedia s-a produs din cauza unui accident, în timpul lucrării. Sau dacă, pur și simplu, omului i s-a făcut rău.

Soția lui ar fi descoperit totul, după ce nu a mai reușit să-l contacteze. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

S-au scurs mai multe ore de când bărbatul urcase pe acoperișul blocului cu 4 etaje, fără să mai dea vreun semn de viață. Soția lui a observat acest lucru și l-a sunat. Când a văzut că nu răspunde la telefon, a mers să îl caute și l-a găsit fără suflare.

Vecină: „O avut defecțiune acolo și de aia s-a urcat să repare ceva, nu știu ce. S-a dus, săraca, sus și o văzut că e mort. Culmea, absolut nimeni nu îl știa cu nicio problemă de sănătate, dar soarele ăsta acolo, pe acoperiș.”

Bărbat: „Acuma îmi spune doamna că s-a urcat pe acoperiș și nu știau ce să facă și l-au găsit mort. Lucra probabil la izolație.”

Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut face nimic.

Dan Lazăr, ISU Baia Mare: „Lucra la activitate de hidroizolație. Persoana se afla în stop cardio-respirator, am solicitat sprijin de la echipajul de terapie intensivă. Doctorul de pe terapie intensivă a constatat decesul.”

Dacian Juca, SMURD Baia Mare: „Au început manevrele de resuscitare, care au fost ulterior oprite în urma evaluării victimei și faptului că prezenta semne incompatibile cu viața. Probabil că evenimentul s-a întâmplat de peste o oră, două, dânsul prezentând semne clare de deces.”

Polițiștii și criminaliștii au început cercetările și încearcă să afle exact cum s-a petrecut tragedia.