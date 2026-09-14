Forma finală a documentului fiind rezultatul unui „proces amplu de consultare publică”, au anunțat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Fondului pentru Mediu, adăugând că au fost primite şi analizate peste 200 de puncte de vedere transmise de persoane fizice, asociaţii profesionale, companii, instalatori şi specialişti, notează News.ro.

Printre modificările introduse în urma consultării, se numără reducerea capacităţii minime eligibile a sistemului de stocare de la 12 kWh la 10 kWh şi majorarea standardului de cost maxim eligibil de la 1.250 de lei/kWh la 1.500 de lei/kWh, TVA inclus.

Potrivit Ministerului Mediului, programul are un buget de 400 de milioane de lei şi se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanţarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăşi 15.000 de lei, TVA inclus.

„Forma finală a ghidului este rezultatul unei munci reale de a include observaţiile primite pentru a lansa cu succes primul program naţional de baterii gestionat de Ministerul Mediului. Peste 200 de puncte de vedere şi zeci de intervenţii au contribuit la această dezbatere publică vie şi ne bucurăm că, astfel, am reuşit să îmbunătăţim ghidul pus în transparenţă. Se cuvine astfel să le mulţumim tuturor celor care au participat cu argumente şi soluţii concrete. Am preluat propunerile care fac programul mai echitabil, mai sigur şi mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor”, a transmis ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Noile criterii din ghidul pentru instalarea bateriilor

Principalele modificări introduse în urma consultării publice sunt:

capacitatea minimă eligibilă a sistemului de stocare a fost redusă de la 12 kWh la 10 kWh;

standardul de cost maxim eligibil a fost majorat de la 1.250 de lei/kWh la 1.500 de lei/kWh, TVA inclus;

a fost eliminat criteriul de punctaj raportat la puterea instalaţiei fotovoltaice, care putea avantaja sistemele de mari dimensiuni;

punctajul este acordat în funcţie de contribuţia proprie şi de capacitatea sistemului de stocare, fiecare criteriu având maximum 50 de puncte;

pentru capacitatea de stocare, punctajul maxim se obţine la 20 kWh. Sistemele cu o capacitate mai mare nu primesc puncte suplimentare, iar finanţarea AFM rămâne plafonată la 15.000 de lei;

deţinerea unei baterii instalate anterior nu mai reprezintă, prin ea însăşi, un criteriu de neeligibilitate;

cerinţa minimă privind durata de funcţionare a bateriei a crescut de la 3.000 la 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare;

sistemele finanţate trebuie să includă un sistem de gestionare a bateriei - BMS - care monitorizează parametrii esenţiali şi protejează echipamentul;

sistemul trebuie să permită încărcarea automată a bateriei din surplusul de energie produs de instalaţia fotovoltaică;

a fost eliminată formularea generală privind accesul unor "persoane autorizate" la datele referitoare la energia produsă, stocată şi utilizată în gospodărie;

factura de energie electrică depusă la înscriere poate avea o vechime de cel mult şase luni, faţă de trei luni în proiectul iniţial.

Conform sursei citate, procesul de consultare publică şi integrarea observaţiilor în forma finală a ghidului au fost coordonate de secretarul de stat Elena Tudose, împreună cu echipele tehnice din MMAP şi AFM.

Cum vor fi stabiliți câștigătorii finanțărilor

„Programul finanţează instalarea unor capacităţi noi de stocare. Persoanele care au beneficiat anterior de alte programe de sprijin pot solicita finanţare în aceleaşi condiţii ca ceilalţi prosumatori. Finanţarea anterioară nu asigură niciun avantaj la selecţie, iar acordarea de două ori a unei finanţări publice pentru aceleaşi cheltuieli este interzisă”, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit aceleiaşi surse, selecţia proiectelor nu va fi realizată pe principiul «primul venit, primul servit», ci, după închiderea sesiunii, proiectele vor fi ordonate în funcţie de punctaj şi selectate în limita bugetului disponibil.

„În zilele următoare, Administraţia Fondului pentru Mediu va comunica perioada de înscriere şi detaliile operaţionale ale sesiunii de finanţare”, mai arată sursa citată.