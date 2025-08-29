Doi morți și doi răniți pe o șosea din Mureș, după ce o autoutilitară a izbit două căruțe. Atelajele nu erau semnalizate

Doi bărbați din Mureș au murit și alte două persoane au fost rănite, după ce căruțele în care se aflau au fost izbite puternic, pe șosea, de o autoutilitară.

Atelajele nu erau semnalizate corespunzător, iar poliția verifică dacă aveau voie să circule pe acea porțiune de drum european. Și unul dintre cai a murit în urma impactului extrem de puternic.

Accidentul s-a petrecut joi noapte, în dreptul localității Chețani din județul Mureș. Căruțașii mergeau acasă, când au fost loviți puternic de autoutilitară.

Radu Rad, comandant de echipaj din cadrul Detasamentului de pompieri Târnăveni: „Am identificat patru victime: una de cod verde, una de cod galben, una de cod roșu și, din păcate, medicul de pe terapie intensivă a trebuit să declare decesul uneia dintre victime.”

Este vorba despre unul dintre căruțași. De asemenea, și calul acestuia a murit în impact. După câteva ore, o altă victimă, un bărbat în vârstă de 63 de ani, a decedat la spital.

Bărbat: „Erau patru în căruță.”

Bărbat: „Cred că nu aveau semnalizare. Seara, nu știu la ce oră s-a întâmplat, și l-a făcut praf.”

Din căruța lovită în plin, alte două victime sunt internate în spital, cu numeroase traumatisme.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Șoferul autoutilitarei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta a fost condus de polițiști la o unitate medicală, în vederea prelevării mostrelor biologice.”



În acest caz polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













