Vecinul cu pricina a sunat la poliție, la ora 1 și jumătate noaptea, ca să spună că vede lumini de lanternă și siluete ce umbla printr-o locuință. Proprietarii apartamentului respectiv nu erau acasă. Echipajele au pornit imediat spre adresa indicată și i-au prins pe hoți când părăseau apartamentul. Purtau mănuși, pentru a nu lăsa amprente și aveau la ei unelte pentru descuiat ușile.

Plecau însă cu mâna goală pentru că nu găsiseră nici bani, nici bijuterii, lucruri pe care le căutau, după cum spun anchetatorii. Indivizii au fost totuși arestați, pentru tentativă de furt, mai ales că nu au putut justica o sumă de 10.000 de lei, găsită în mașina lor. Polițiștii vor verifica dacă nu cumva, suspecții au comis și alte furturi.

Ei atrag atenția celor care pleacă în vacanță să nu facă publică absența de acasă, să nu lase obiecte de valoare la îndemâna hoților și să apeleze la o persoană de încredere pentru a verifica, din timp in timp, locuința.