Anchetatorii au descoperit că angajații companiei de transport deținute de familia lui Cristi Borcea, dar și alți suspecți, ar fi implicați în acest caz de furt.

24 de șoferi de cisterne care asigurau aprovizionarea stațiilor de distribuție pentru unul dintre cei mai mari producători de benzină și motorină au fost reținuți după percheziții.

Jumătate dintre ei sunt angajații companiei controlate de familia lui Cristian Borcea, fost acționar al echipei de fotbal Dinamo București, om de afaceri prezent pe piața carburanților și gazelor naturale, iar restul lucrează pentru o firmă din Italia.

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Dâmbovița îi acuză de un furt de proporții de benzină și motorină cu ajutorul unor instalații artizanale de care s-ar fi folosit atunci când descărcau carburanții transportați de la rafinărie.

Polițiștii din Dâmbovița spun că ar fi descoperit montate pe cisterne nu doar instalațiile improvizate, inclusiv rezervoarele ascunse, ci și dispozitivele electronice comandate de la distanță, cu ajutorul cărora ar fi fost sustrasă benzina și motorina.

Ba chiar, susțin anchetatorii, șoferii acestor autospeciale ar fi avut inclusiv aparate electronice cu care ar fi bruiat sisteme de măsurare a carburanților. Ce nu știau ei era faptul că detectivii companiei petroliere îi monitorizau de ceva vreme. Suspecții au refuzat să comenteze public acuzațiile.

Șoferii spun că furau pentru că aveau salarii prea mici

Agent de poliție Iasmina Georgiana Danalache, purtător de cuvânt al IPJ Dâmbovița: „În urma perchezițiilor au fost descoperite și indisponibilizate 30 de instalații artizanale pentru sustragerea carburantului, a fost indisponibilizată cantitatea de 3.000 de litri de produs petrolier finit, sumele de 157.000 de lei și de 17.700 de euro”.

La audieri, majoritatea suspecților, cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, au refuzat să dea explicații. Puțini au fost însă cei care au recunoscut acuzațiile. S-ar fi plâns că ar fi furat combustibil - între 200 de litri și o tonă, la un transport, nemulțumiți de leafa primită.

22 de cisterne, multe dintre ele deținute de compania controlată de Cristian Borcea, au fost puse sub sechestru. În primul rând pentru ca specialiștii să le expertizeze tehnic. Apoi, există riscul ca la finalul procesului să fie confiscate tocmai pentru că ar fi fost folosite la comiterea de infracțiuni.

Cristian Borcea a declarat pentru Știrile ProTV că nu concepe așa ceva, pentru că răspunderea penală e a șoferilor, și nu a companiei sale. În schimb, compania italiană care are șoferi pe lista suspecților a refuzat să ofere un punct de vedere.