Un al treilea bărbat a fost de asemenea reţinut, însă anchetatorii verifică încă dacă acesta a fost într-adevăr implicat în infracţiunea de miercuri, a spus un purtător de cuvânt al poliţiei.

Suspecţii ar fi pătruns prin efracţie într-un magazin de bijuterii şi au fugit cu bunuri în valoare de câteva sute de mii de euro, potrivit poliţiei.

Anchetatorii au colectat probe din vehiculul suspecţilor, însă purtătorul de cuvânt nu a confirmat dacă în vehicul se aflau bunurile furate.

Bărbaţii rămân în custodia poliţiei şi urmează să compară joi în faţa unui judecător de instrucţie.

Magazinul, care nu are vitrine în care sunt expuse bijuterii şi pare un magazin obişnuit din stradă, este specializat în ceasuri de lux. Nimeni nu a fost rănit în timpul jafului.