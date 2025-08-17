Bilanț tragic pe litoralul românesc. Patru turiști au murit înecați în weekendul prelungit

17-08-2025 | 19:28
Patru turiști au murit înecați, trei dintre ei după ce s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoase, în condițiile în care era arborat steagul roșu care interzice scăldatul.

Cătălin Covrig

Cel de-al patrulea bărbat a fost găsit fără viață duminică, în Saturn. Peste 200.000 de turiști au fost pe litoral în vacanță, în aceste zile. Marea a fost duminică liniștită, iar vremea frumoasă.

Duminică după-amiază, un bărbat de 50 de ani din Vâlcea a fost găsit înecat în stațiunea Saturn, după stabilopozi. Tot duminică, în Olimp, doi tineri de 18 ani au fost trași de curenți, dar au fost salvați rapid cu un skijet și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din fericire, marea a fost liniștită.

Dar sâmbătă, valurile mari și curenții periculoși au luat trei vieți. Un bărbat de 35 de ani s-a înecat în stațiunea Jupiter. Altul, de 50 de ani, în Saturn, și un al treilea turist, de aceeași vârstă, a murit în Olimp.

În tot acest weekend prelungit, plajele au fost pline de turiști care au profitat de vremea frumoasă.

Turist: „Nu mă așteptam să fie atât de aglomerat, știam că în august este mai liber, dar e bine și așa.”

Mamaia, Eforie și Costinești au fost cele mai aglomerate stațiuni.

Antreprenor Costinești: „Estimăm undeva la 60.000 de turiști. Este un volum foarte mare de turiști, suntem foarte bucuroși să venim în întâmpinarea lor.”

Turiștii se gândesc deja, cu o strângere de inimă, la drumul spre casă. Experiența de la venirea spre litoral i-a marcat. Numai în sudul litoralului, coloana de mașini a depășit 10 kilometri, iar pe unele porțiuni șoferii au stat pe loc zeci de minute.

