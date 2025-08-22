Doi bărbați furau mașini cu care să poată fura aparate self pay, din care scoteau banii. Pagube de 300.000 de lei

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar care vizează furturi din societăţi comerciale, de aparate de tip self pay, incendiere şi infracţiuni rutiere.

Suspecţii acţionau în special în sate, unde forţau uşile magazinelor şi apoi smulgeau din podea aparatele de plată self pay, pe care le duceau cu maşina în zone izolate, unde le deschideau pentru a fura banii.

Ei foloseau maşini furate pentru a transporta aparatele sustrase. Suspecţii au fost prinşi în trafic.

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal privind furturi din societăţi comerciale, de/din aparate de tip self pay, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere prin incendiere şi punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat pe drumurile publice.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie-februarie 2024, persoanele bănuite ar fi săvârşit 15 furturi din societăţi comerciale (dintre care 10 din/de aparate de tip self pay), 5 furturi de autovehicule, 5 furturi de plăcuţe de înmatriculare, o distrugere prin incendiere auto, precum şi 13 fapte de punere în circulaţie sau conducere a unui autovehicul cu numere false”, a arătat, vineri, Poliţia Română.

Suspecţii ar fi acţionat cu preponderenţă în zone rurale şi ar fi forţat uşile de acces ale magazinelor cu corpuri contondente, iar după ce ar fi intrat, ar fi smuls din podea aparatele de plată self pay, pe care le-ar fi transportat până la autoturisme.

„Din cercetări a reieşit faptul că, la săvârşirea faptelor, persoanele cercetate ar fi folosit pentru deplasare şi transportul bunurilor autoturisme pe care le-ar fi sustras anterior din parcuri de vânzări auto, din judeţele Prahova, Buzău şi Dolj, cărora le-ar fi montat plăcuţe cu numere de înmatriculare sustrase de la alte autoturisme şi le-ar fi schimbat la un anumit interval de timp. În unele situaţii, autoturismele sustrase ar fi fost abandonate de către aceştia şi incendiate pentru înlăturarea probelor de orice natură care ar putea duce la identificarea lor ulterioară”, a adăugat Poliţia.

Aparatele self pay sustrase ar fi fost deschise în zone izolate, prin forţarea sistemelor de asigurare, fiind sustrase sumele de bani din interior, apoi abandonate.

Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 300.000 de lei.

