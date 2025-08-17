Hoții folosesc o metodă ingenioasă pentru a fura. Polițiștii avertizează oamenii să păstreze distanța

O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte.

autor
Sabrina Saghin

În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe, într-o staţie de autobuz.

Poliţiştii din Suceava, care recent au instrumentat un caz de furt prin metoda îmbrăţişării, explică, concret, cum acţionează hoţii: „Infractorii se dau drept cunoştinţe vechi, te abordează prietenos şi te iau „cu bucurie” în braţe. În timp ce te simţi flatat sau confuz, îţi pot fura portofelul, telefonul sau alte bunuri din buzunare”.

Aşa i s-a întâmplat, vineri, unui bărbat de 39 ani, din municipiul Suceava. În cursul după amiezii, el a mers cu un prieten la un bar de pe raza oraşului, unde a consumat alcool.

„La ora 17.40, acesta a părăsit barul şi s-a deplasat în staţia de autobuz de pe strada Jean Bart din apropierea gării. La ora 18.00, în timp ce se afla în staţie şi aştepta autobuzul a fost abordat de un bărbat necunoscut, care s-a apropiat de el, îmbrăţişându-l de mai multe ori ”prieteneşte”, după care a plecat. La scurt timp, persoana vătămată şi-a căutat cele două telefoane mobile în buzunare, constatând că ii lipseşte unul dintre ele. Imediat a verificat zona unde se afla, apelând telefonul pe care nu-l găsea şi care suna, însă nu l-a mai găsit, motiv pentru care consideră că telefonul i-a fost sustras de bărbatul care l-a abordat în staţi”, informează Poliţia Suceava.

Valoarea telefonului este de 1200 lei, poliţiştii deschizând, în urma reclamaţiei, dosar penal privind infracţiunea de „furt”.

Pentru a nu cădea victimă a hoţilor care acţionează astfel, poliţiştii recomandă cetăţenilor să păstreze distanţa faţă de persoane necunoscute care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte, să nu ţină obiecte de valoare în buzunarele exterioare sau în genţi nesecurizate, să fie vigilenţi când se află în spaţii aglomerate precum pieţe, zone comerciale, gări.

