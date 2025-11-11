Doi bărbați, închiși pe viață pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner. Un complice, condamnat la 30 de ani

Cei trei bărbați acuzați că în 2023 l-au torturat și l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner și-au primit pedepsele.

Doi dintre ei sunt condamnați la închisoare pe viață, iar al treilea a primit o condamnare de 30 de ani de închisoare. Este vorba despre o decizie în primă instanță, deci poate fi atacată cu apel.

Decizia în primă instanță a fost pronunțată în urmă cu puțin timp de magistrații Tribunalului Alba, acolo unde s-a judecat procesul crimei petrecute în urmă cu doi ani, la Sibiu. Atunci, un cunoscut om de afaceri din oraș a fost torturat și ucis în propria casă de trei bărbați mascați.

Fiica victimei, aflată și ea în imobil, a fost la rândul ei agresată de indivizii care, la plecare, au luat cu ei 16 ceasuri de marcă, în valoare de 240.000 de euro.

Doi dintre făptași – Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță – au primit condamnare pe viață pentru omor, tâlhărie și furt, toate în varianta calificată. Cel de-al treilea bărbat, Costinel Cosmin Zulean, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Acesta încă este neprins și a primit pedeapsa în lipsă.

În plus, judecătorii au decis ca făptașii să plătească aproape o jumătate de milion de euro daune morale către fiica și partenera de viață a bărbatului ucis.

Sentința nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













