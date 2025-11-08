Centrul INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceţii în Braşov şi Sibiu. Recomandări pentru şoferi şi pietoni

Circulaţia se desfăşoară sâmbătă dimineaţă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Recomandări pentru şoferi

Poliţiştii recomandă şoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule.

Recomandări pentru pietoni

„Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, transmit reprezentanţii Centrului Infotrafic.

