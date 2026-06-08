Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare informează, luni, că la data de 7 iunie a.c., în jurul orei 16.00, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare au prins în flagrant delict, în municipiu, doi bărbaţi, de 43 şi 44 de ani, ambii din Oradea, în timp ce ar fi încercat să comercializeze 99.500 de euro, din cupiură de 500 de euro contrafăcuţi, precum şi 1.000 de franci elveţieni contrafăcuţi.

De asemenea, poliţiştii au descoperit în autoturismul unuia dintre bărbaţi şi 404.000 de euro, formaţi din bancnote contrafăcute din cupiură de 500 de euro.

„Ulterior, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, poliţiştii au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Oradea, la adresele persoanelor vizate. La data de 7 iunie a.c., cei doi bărbaţi au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, urmând că astăzi, 8 iunie, să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă”, precizează sursa citată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul criminaliştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie de valori falsificate.