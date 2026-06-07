Bugetul total este de 60 milioane de lei. Autoritățile încearcă să încurajeze astfel creșterea suprafețelor cultivate la noi, pentru că mâncăm tot mai mult usturoi din alte țări.

Deși suntem mari amatori de usturoi și e prezent în multe dintre mâncărurile noastre, pierdem zeci de mii de tone de la an la an. În aceste condiții au explodat importurile. În județul Mureș se cultivă usturoi pe 209 hectare. Suprafața s-a restrâns pentru că oamenii nu au mai primit sprijin de la stat.

Harko Julia, cultivator: „Anul trecut nu am primit subvenție. Anul acesta punem cerere. Ne ajută foarte mult suma”.

Tovisi Gabriela, cultivator: „Avem pe o suprafață de aproximativ 70 de ari, mai puțin ca anul trecut, sperăm că anul acesta vom primi subvenția”.

Subvențiile se acordă pentru o producție de cel puțin 3,5 tone de usturoi la hectar

Un fermier din judeţul Bacău a început să cultive usturoi în 2024, inițial pe 3 hectare.

Marian Toma, producător: „Sperăm să se îmbunătăţească piaţa de desfacere, să căutăm să avem producţia noastră autohtonă. Importurile ne afectează că şi trebuie să mergem sub piaţa care vine din importuri. Ne dă în cap efectiv cu preţurile”.

Zilele trecute, în ședința de Guvern, s-a aprobat reluarea programului usturoiul.

Petru Mihai Pustai, director Direcția Agricolă Mureș: „Ceea ce diferă anul acesta față de anii precedenți este cantitatea minimă valorificată de 3,5 tone, raportat la dățile precedente de trei tone. Nu este specificată originea seminței, doar că trebuie să fie produs local, dar, bineînțeles, din punct de vedere legislativ, toate suprafețele vor fi verificate”.

Subvențiile se acordă pentru suprafețe cuprinse între 3.000 de mp și 6 hectare și o producție de cel puțin 3,5 tone pe hectar.

În piețe, un kilogram de usturoi costă în medie 22 de lei.