Incidentul șocant s-a petrecut în comuna Sascut, din județul Bacău. Bărbatul de 38 de ani le-ar fi cerut părinților bani pentru băutură. Cum a fost refuzat, a început scandalul.

La un moment dat, individul l-a lovit pe tatăl său, în vârstă de 72 de ani, cu un cuțit. Medicii l-au găsit pe bătrân fără suflare.

”Martor: S-a auzit ”ajutor, ajutor”, striga ea. Atât.

Reporter: Nu a îndrăznit nimeni să vadă ce e acolo?

Martor: Nu, nu”.

”Reporter: Scandaluri au mai fost acolo?

Sorin Croitoru, vecin: Ohoo, de sute de ori.

Reporter: Certuri, scandaluri?

Sorin Croitoru: Da cum, dar bătăi”.

Întreaga familie se refugiase în alcool după moartea unui membru

Suspectul mai are o soră, iar în urmă cu o lună și-a pierdut fratele. De atunci, toată familia și-ar fi găsit refugiul în alcool, spun vecinii.

Maria Popa, vecină: ”Îi cunosc de mititei, erau cuminţi la şcoală. Erau băieţi cuminţi”.

”Reporter: Cum credeţi că s-a ajuns la nenorocirea asta?

Dumitru Popa, vecin: De la băut şi droguri”.

Bărbatul de 38 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor.