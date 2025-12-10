Doi români au adus 2.300 de mașini vechi în România și le-au vândut pe 27 de milioane de euro. Apoi au fost reținuți

Doi bărbați au vândut în România peste 2.300 de vehicule aduse din străinătate, cu o sumă totală care echivalează cu 27 de milioane de euro, prin intermediul a patru firme. Au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală.

Bărbații nu au declarat unele venituri şi au menţionat în acte achiziţii fictive, provocând astfel un prejudiciu de aproape 20 de milioane de lei bugetului de stat.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au un procuror al acestui parchet a dispus trimitereа în judecată a două persoane fizice şi a patru persoane juridice, pentru evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriu se arată că, în perioada anilor 2019 şi 2020, un bărbat a coordonat, cu complicitatea altui inculpat, concomitent, patru societăţi comerciale care au avut ca obiect de activitate comercializarea pe teritoriul României de autovehicule second-hand, autovehicule provenite din spaţiul comunitar.

„Prin intermediul societăţilor controlate prin interpuşi, în perioada cercetată au fost vândute în România unor persoane fizice 2.328 autoturisme achiziţionate intracomunitar, cu o valoare totală conform facturilor de vânzare de 136.123.333,14 lei, echivalentul a aproximativ 27.700.000 euro. Totodată, s-a reţinut că, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, societăţile şi persoana fizică coordonatoare a acestora au omis să înregistreze în evidenţele contabile şi să declare organelor fiscale, în parte, venituri în cuantum total de 49.740.539,78 lei, respectiv au înregistrat în documentele legale (deconturile de TVA) operaţiuni fictive, anume achiziţii nereale de bunuri şi servicii, în cuantum total de 53.139.413 lei, prin activitatea desfăşurată producându-se un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 19.746.112 lei”, se arată în document.

Procurorii au pus sechestru pe autoturisme aparţinând firmelor, pe bunuri imobile aparţinând persoanelor fizicе, ргеcum şi poprirea asupra unor sume de bani aflate în conturile unei terţe persoane juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse.

