Necropsia a scos la iveală că ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon, așa că a fost demarată o anchetă de amploare. Locatarii confirmă că în imobil s-a simțit un miros puternic de gaz.

Inițial, rudele unui bărbat de 63 de ani au alertat autoritățile pentru că nu reușeau să dea de acesta. Pompierii au spart ușa și l-au găsit fără suflare. Două ore mai târziu, s-a aflat că în același bloc a murit și un bărbat de 38 de ani.

Acesta locuia deasupra apartamentului în care a fost localizată prima victimă. Dacă bărbatul de 63 de ani se încălzea cu o sobă de teracotă pe gaz, celălalt avea centrală.

Vecină: „Am auzit poliția când a zis aici pe geam că găsiseră o persoană pe pat și deja decedată. Văd ușa deschisă și pe copil, pe băiatul lui îl văd întins pe jos, îl resuscitau.”

Valeria Filimon, director medical Serviciul de Ambulanță Hunedoara: „La locul solicitării, în apartament, a fost găsită o persoană cu semne clinice de deces. La locul solicitării se simțea un miros intens de gaze. Ulterior, după aproximativ o oră, echipele ce au rămas să cerceteze blocul au făcut o nouă solicitare."

Miros de gaz resimțit înainte de tragedie

De altfel, înainte de aceste descoperiri macabre, în bloc s-a simțit miros înțepător de gaz. Oamenii au chemat echipajele de intervenție, iar alimentarea a fost oprită.

Vecin: „Au fost niște scăpări de gaz și au decedat două persoane: una de la etajul doi și una de aici de la trei. Or fi avut și restul și nu or fi simțit."

Până când nu a fost făcută necropsia, nu s-a știut dacă există sau nu o legătură între cele două decese.

Agent principal Iulia Nistor, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara: „S-a stabilit faptul că decesul celor două persoane a survenit ca urmare a intoxicației cu monoxid de carbon.”

Modificări în bloc și riscuri ascunse

Cei din bloc spun că bărbatul de la ultimul etaj, care era și administratorul imobilului, se mutase acolo în luna decembrie. Înainte, spun vecinii, foștii proprietari ar fi făcut unele modificări.

Vecină: „Au tăiat, au spart coșul și aici sunt sobe de teracotă, aici la etajul doi, au fost sobe de teracotă și tot gazul care nu mai era coșul ca să ducă gazul în sus a coborât și s-a acumulat."

Polițiștii au început o anchetă pentru ucidere din culpă.