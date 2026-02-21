Un corp din incinta institutului a rămas fără alimentare cu energie electrică Pacienşii nu au fost afectaţi.

„Echipaje operative ale ISU Bucureăti-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire”, anunţă, sâmbătă, pompieiri din Bucureşti.

Preventiv, alimentarea cu energie electrică a fost oprită, iar pompierii acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

Generatorul afectat era de rezervă, iar în urma incendiului nu sunt pacienţi afectaţi, însă un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situaţiei.

La faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD şi un container generator electric.