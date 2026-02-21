Imaginile în care un polițist local aleargă cu fetița în brațe către un echipaj de ambulanță au devenit virale.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Copilul se afla cu părinții săi, un etaj mai sus de apartamentul în flăcări.

Disperat că fumul intrase peste tot și în camerele lor, tatăl fetiței a strigat după ajutor de la etaj.

Inițial, încercase să iasă el cu fetița, dar fumul gros care inundase casa scării, l-a speriat.

Tatăl copilului: „Am țipat la nevastă, ia copilul că arde apartamentul de sub noi. Am încercat să ies pe sală și a intrat fumul foarte mult peste noi și nu am mai putut respira. Norocul nostru a fost că avem un geam spre partea cealaltă și am putut ține copilul la aer ca să nu ne găsească pe toți morți în casă.”

Bărbat: „Domnul striga foarte tare, vă rog frumos, dați-mi o mână de ajutor că mă sufoc, și de jos am strigat, fiind pompier: luați o pătură udă, puneți-o pe dumneavoastră, culcați-vă la pământ.”

Între timp, un polițist local a urcat la etajul opt și a scos bebelușul la aer.

Polițistul care a salvat copilul spune că și-a făcut doar datoria.

Alexandru Penciuc, polițist local: „Mama era foarte speriată. Am luat copilul în brațe, am coborât cu atenție scările și m-am grăbit spre primul echipaj medical pe care l-am văzut și l-am lăsat la fața locului.”

Fetița era teafără și nu a avut nevoie de spitalizare.

În total, 10 persoane au fost evacuate din bloc. Potrivit celor de la ISU, incendiul a fost provocat cel mai probabil de o candelă aprinsă lăsată nesupravegheată.