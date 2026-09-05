Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, unul dintre adolescenţi a condus autoturismul pe un drum secundar din comuna Fântâna Mare, iar, pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un cap de pod, scrie Agerpres.

„În urma accidentului, autoturismul a luat foc, rezultând decesul conducătorului auto de 16 ani, dar şi a pasagerului în vârstă de 16 ani, din municipiul Fălticeni. Din verificările preliminare efectuate s-a constatat că minorul care conducea autoturismul nu deţinea permis de conducere", au precizat reprezentanţii IPJ Suceava.

Poliţia a deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere fără permis.

Sâmbătă dimineaţa, ISU Suceava anunţa că două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism care a lovit un cap de pod, iar apoi a fost cuprins de flăcări.

„La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi o ambulanţă SMURD. La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului maşina a luat foc şi ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate", au precizat oficialii ISU Suceava.