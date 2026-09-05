Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție au fost alertați printr-un apel 112 în jurul orei 11.30. Oamenii legii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, se arată într-un Comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

În ciuda intervenției rapide și a eforturilor susținute depuse de un echipaj SMURD sosit la locul tragediei, medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul bărbatului.

Zona a fost imediat asigurată și delimitată, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri. Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Omoruri, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.