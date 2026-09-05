Baylee Johnson era însărcinată în 15 săptămâni când a avut loc incidentul în zona Skinner Road, pe 23 august, a declarat medicul legist din comitatul Sumter, Robbie Baker, pentru publicația locală WIS 10. Părul ei s-a prins într-un pinion al vehiculului, provocându-i răni grave, scrie Independent.

Baylee Johnson a murit după opt zile

Johnson a fost transportată la McLeod Regional Medical Center din Florence, unde a murit opt zile mai târziu, pe 31 august, înconjurată de familie. Johnson și iubitul ei, Justin Lowder, aflaseră recent că urmau să aibă un băiețel, pe care l-au numit Johnny. De asemenea, ea obținuse recent locul de muncă la care visase, ca asistent medical la Prisma Health OB/GYN–Sumter.

În necrologul său, Johnson a fost descrisă ca fiind devotată celor din jur și având o personalitate veselă și plină de umor. „Să aibă grijă de ceilalți îi venea natural lui Baylee — la fel și să-i facă să râdă. Și dacă există un lucru asupra căruia toți cei care o cunoșteau puteau fi de acord, acela este că era amuzantă. Foarte amuzantă. Baylee era veselă, spontană și complet lipsită de griji. Dansa oriunde, cânta cât de tare voia și nu se gândea niciodată cine ar putea să o privească — sau cât de nebunește arăta în timp ce făcea asta. Nu intra pur și simplu într-o încăpere; aducea viață în ea.”, a scris familia.

În necrolog se mai menționează că îi plăceau vânătoarea, pescuitul, cursele de karting, citirea Bibliei și timpul petrecut alături de familie, de câinii ei, Ruby și Roscoe, precum și de nepoatele și nepotul său.

„Baylee l-a iubit profund pe Johnny. Visa la el, vorbea despre el, se ruga pentru el și deja își făcea planuri pentru viața pe care voia să i-o ofere. Din momentul în care a aflat că el exista, Baylee a fost mama lui, iar Johnny a fost iubit complet și necondiționat.”, se arată în omagiu.

Familia și-a exprimat recunoștința față de comunitate și față de echipa medicală pentru sprijinul oferit în ultimele ei zile.