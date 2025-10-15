Doctorița din Galați a fost convinsă în patru ore să facă un credit de 90.000 de lei și să-i transfere escrocilor

15-10-2025 | 19:39
În mai puțin de patru ore, o doctoriță din Galați a rămas fără toți banii pe care i-a luat de la bancă.

autor
Dan Cucu,  Marius Grama

Femeia a crezut că vorbește cu reprezentanții unor instituții bancare, sau cu ofițeri DIICOT. În realitate, nişte hoţi au sunat-o şi au convins-o să se împrumute şi să transfere apoi 90.000 de lei într-un cont de criptomonede.

Femeia a fost sunată luni, la prânz, de o persoană care s-a recomandat ofițer de credite la o bancă. Îi cunoștea numele și adresa de e-mail și încerca să o convingă că altcineva ar fi împrumutat bani în numele ei.

Victima: „A început să se panicheze cumva, așa, ca să-mi creeze panică. Păi staţi, că este furt de identitate. Cineva vă foloseşte identitatea, uitaţi, aveţi un cont deschis aici, la noi."

Femeia s-a speriat și a intrat în jocul celui care o sunase. La câteva minute după prima convorbire, a fost sunată şi de un bărbat care s-a dat drept ofițer DIICOT.

frauda card bancar
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Victima: Mi-a zis: doamnă, este serioasă treaba. Vă rog, nu închideți, poliția este în ascultare, o să aveți legătura cu banca. Nu aveți voie să închideți, nu aveți voie să vorbiți cu nimeni."

A urmat, apoi, o discuție de aproape trei ore cu un presupus angajat al băncii. Acesta a convins-o să facă un credit de nevoi personale de 90.000 de lei, şi să transfere suma într-un cont de criptomonede, la un bancomat.

Victima s-a lăsat înduplecată după ce escrocii - falsul ofițer DIICOT și presupusul angajat al băncii - i-au spus că ajută astfel ancheta, care urmărește să deconspire persoane implicate în acest tip de fraudă. Respectivii i-au promis că suma îi va fi înapoiată.

După ce a înțeles că a fost păcălită, femeia a mers la un avocat. Acesta a depus o plângere penală.

Alexandru Lăcătuș, avocatul victimei: Vom solicita și suspendarea executării contractului de credit pentru ca aceasta să nu achite ratele până la soluționarea dosarului penal."

Înșecăciunea, derivată din metoda „Accidentul”

Polițiștii spun că numărul cazurilor de înșelăciune prin astfel de tehnici, derivate din metoda „Accidentul” a crescut îngrijorător. În spate sunt grupuri infracționale organizate din România sau Republica Moldova.

Cms-șef Felicia Tudoran, IPJ Galați:Nu vă lăsați presați să acționați rapid, presiunea fiind un indiciu de existență a fraudei."

Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de calități mincinoase este pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Sursa: Pro TV

Etichete: inselaciune, galati, doctorita,

Dată publicare: 15-10-2025 19:39

