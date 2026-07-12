„Înainte de a rezerva vacanţa, verifică atent oferta. Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii", avertizează, duminică, DNSC, într-un mesaj pe Facebook, scrie News.ro.
Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenţia asupra elementelor care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă:
- Site-ul nu aparţine unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat;
- Preţul este mult sub nivelul pieţei ori include beneficii nerealiste;
- Se insistă asupra disponibilităţii limitate şi a rezervării imediate;
- Se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat;
- Eşti presat să efectuezi plata cât mai rapid.
Recomandări
- Alege doar operatori profesionişti şi platforme de încredere;
- Efectuează plata numai în baza unei rezervări confirmate şi a unor date de contact verificabile;
- Verifică recenziile şi istoricul comerciantului;
„Vacanţele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva şi bucură-te de concediu în siguranţă", mai transmit specialiştii.