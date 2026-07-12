Potrivit hidrologilor, în intervalul 12 iulie, ora 12:00 - 13 iulie, ora 12:00, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe unele cursuri de apă, relatează AGERPRES.

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea.

În prima parte a intervalului, sunt vizate râuri din judeţele Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Suceava, Neamţ, Harghita, Bacău, Covasna şi Vrancea.

Începând de duminică, ora 18:00, atenţionarea se extinde şi asupra unor râuri din judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi, Vrancea, Botoşani, Constanţa şi Tulcea.

INHGA precizează că atenţionarea vizează în principal fenomene de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale.

Hidrologii avertizează că fenomenele periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor vizate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub incidenţa atenţionării.