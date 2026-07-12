Perspectiva ei asupra vieții s-a schimbat radical după moartea subită a iubitului său, care a suferit un stop cardiac în urmă cu cinci ani. Rebekah spune că această tragedie a făcut-o să realizeze că „nimic în viață nu este sigur”, relatează METRO.

În martie 2025, tânăra de 26 de ani și-a luat un concediu sabatic de la locul de muncă și a pornit într-o aventură de șase luni prin Australia, Africa și Asia.

Însă, când s-a întors în Marea Britanie, în septembrie, și-a dat seama că nu avea nevoie de aproape niciunul dintre lucrurile care o așteptau acasă.

Această conștientizare a determinat-o să facă o schimbare radicală de stil de viață: și-a vândut mașina, a lucrat până la 20 de ore suplimentare pe săptămână și și-a golit mare parte din garderobă, vânzând hainele pe Vinted. Astfel, a reușit să strângă economii de 18.000 de lire sterline pentru următoarea sa aventură în America de Sud.

„Am fost plecată atât de mult timp, încât atunci când m-am întors mi-am dat seama că trăisem fără toate aceste lucruri materiale suplimentare și eram mai fericită decât atunci când le aveam.”, a precizat ea.

Rebekah a fost inspirată să călătorească după moartea neașteptată a iubitului ei, cu care avea o relație de șase luni. Acesta a murit din cauza unei afecțiuni cardiace nediagnosticate.

„M-a făcut să mă trezesc la realitate și să înțeleg că nimic nu este garantat în viitor. Am trecut direct de la facultate la carieră fără să mă gândesc prea mult. Spuneam mereu că vreau să călătoresc, iar acest eveniment a fost catalizatorul primei mele călătorii. Vreau să-mi trăiesc viața din plin.”, a spus Rebekah.

În timpul primei sale aventuri, Rebekah a vizitat Australia, Filipine, Cambodgia, Vietnam, Kenya și Tanzania. Experiența a fost atât de extraordinară, încât a decis să transforme călătoriile într-un stil de viață.

„A fost o perioadă incredibilă. Mi-a plăcut enorm sentimentul de libertate și faptul că în fiecare zi descopeream ceva nou. Dar, odată întoarsă acasă, mi-am dorit o schimbare. Am decis că, pentru următoarea călătorie, îmi voi părăsi definitiv locul de muncă și nu mă voi mai întoarce în Marea Britanie cel puțin câțiva ani.”, a mai precizat ea.

Cu această decizie luată, Rebekah avea nevoie să economisească o sumă considerabilă de bani, deoarece nu intenționa să stabilească o dată clară de întoarcere.

„De când m-am întors, locuiesc cu părinții mei, ceea ce, bineînțeles, mă ajută să-mi reduc cheltuielile. Am continuat să lucrez cu normă întreagă la banca unde câștig aproximativ 30.000 de lire pe an și am făcut încă 15–20 de ore suplimentare în fiecare săptămână. Am vândut peste 200 de articole pe Vinted – de la haine și accesorii până la diverse obiecte – și mi-am vândut și mașina pentru 2.500 de lire sterline. Toate acestea, împreună cu săptămânile de lucru de aproximativ 60 de ore și faptul că locuiesc cu părinții mei, m-au ajutat să economisesc aproape 20.000 de lire înainte de a pleca din nou din țară.”, a mai spus tânăra.

Rebekah și-a rezervat deja un zbor către Guatemala, punctul de plecare al călătoriei sale prin America de Sud.

„Mi-am planificat primele două luni ale călătoriei, inclusiv zborurile și câteva cazări orientative. În următoarele șase luni vreau să vizitez Guatemala, Columbia, Peru, Bolivia, Brazilia, Argentina și Chile.”, a conchis Rebekah.