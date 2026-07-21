„Atacatorii transmit SMS-uri care informează despre o presupusă amendă sau o plată restantă și încearcă să determine destinatarii să acceseze un link pentru «achitare» sau «verificarea detaliilor». Mesajele folosesc un ton urgent și invocă penalități, taxe suplimentare sau alte consecințe pentru a crea presiune”, a transmis instituția, într-o postare publicată marți pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Semnele care ar trebui să vă pună în gardă

Potrivit experților, utilizatorii trebuie să țină cont de anumite semne de alarmă atunci când primesc SMS-uri: solicitarea de a accesa un link primit prin SMS pentru efectuarea plății; domenii web care imită platforme oficiale, dar cu adrese diferite; mesaje care creează panică prin termene-limită foarte scurte sau consecințe severe.

Ce recomandă specialiștii DNSC

În acest context, recomandările specialiștilor DNSC fac referire la neaccesarea linkurilor primite prin SMS sau prin aplicații de mesagerie, verificarea eventualelor obligații de plată exclusiv prin platformele și canalele oficiale, accesate prin introducerea manuală a adresei în browser, analizarea cu atenție a adresei site-ului înainte de a introduce date personale sau bancare.

„Dacă ați furnizat deja date de card, contactați imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată. Ați primit un mesaj asemănător? Raportați către DNSC pe pnrisc.dnsc.ro și povestiți-ne scenariul prin platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor: https://sigurantaonline.ro/uniti-impotriva-escrocheriilor/”, notează Directoratul.

În același timp, un domeniu de internet poate fi verificat prin DNSC Blacklist Protection, o extensie gratuită.