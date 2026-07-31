La nivel european, 27,5% dintre cetățeni au declarat că nu își pot permite un concediu anual de o săptămână. Deși procentul este cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât în 2024, situația s-a îmbunătățit semnificativ față de acum un deceniu, când ponderea era cu 7,7 puncte procentuale mai ridicată.

Harta publicată de Eurostat evidențiază clar diferențele dintre statele europene. România este colorată în cea mai închisă nuanță, ceea ce indică cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană al persoanelor care nu își permit o vacanță.

Țara noastră este urmată la mare distanță de Grecia (46,6%), în timp ce Bulgaria și Ungaria înregistrează câte 39,1%.

Datele arată că dificultățile financiare legate de concedii sunt concentrate în special în estul și sud-estul Europei, în timp ce statele din nord și vest au cele mai mici procente.

Diferență uriașă între România și cele mai prospere state din UE

La polul opus se află Luxemburg, unde doar 10,6% dintre locuitori spun că nu își permit o săptămână de vacanță.

Urmează Suedia (12,4%) și Țările de Jos (12,8%), țări în care accesul la concedii este mult mai ridicat decât media europeană.

Diferența dintre România și Luxemburg este de aproape 51 de puncte procentuale, una dintre cele mai mari disparități sociale evidențiate de statisticile Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, mai bine de unul din patru cetățeni nu are resurse financiare pentru a petrece măcar o săptămână de vacanță în afara casei.

Deși indicatorul s-a înrăutățit ușor față de anul trecut, tendința pe termen lung rămâne pozitivă, procentul persoanelor aflate în această situație fiind considerabil mai mic decât în 2015.

Estul și sudul Europei, cele mai afectate

Datele Eurostat arată că statele din estul și sud-estul continentului continuă să înregistreze cele mai mari dificultăți în ceea ce privește accesul populației la concedii.

În schimb, nordul și vestul Europei domină clasamentul statelor în care majoritatea cetățenilor își permit cel puțin o săptămână de vacanță anuală.