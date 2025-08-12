DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

12-08-2025 | 19:47
Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.

Ovidiu Oanță

Pe vremuri, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, iar ulterior șef al Corpului de Control din minister, Ionel Georgescu a fost implicat în mai multe scandaluri de corupție.

Pensionat din Ministerul de Interne, unde în 2009 a fost șef al Direcției Generale Anticorupție, Ionel Georgescu a ajuns de câțiva ani la Ministerul Energiei, unde a condus Corpul de Control. Câteva luni s-a autosuspendat și a lucrat în mediul privat, dar a revenit ca director după schimbarea Guvernului.

Procurorii anticorupție îl suspectează că ar fi implicat în aranjarea unor examene pentru funcții publice.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: „Și după suspendare, dânsul mai trecea prin Minister, nu știu în ce calitate, probabil de funcționar public suspendat acolo și probabil că și-a întreținut anumite relații cu foștii colegi”.

Primar Teleorman
Primarul dintr-o comună din Teleorman, cercetat sub control judiciar pentru mită și folosirea utilajelor primăriei

Un judecător de drepturi și libertăți a emis autorizație de percheziție, așa că ofițerii de poliție judiciară din DNA au descins dis-de-dimineață în locuința lui Ionel Georgescu. Anchetatorii au încercat să găsească eventuale dovezi sau bunuri de valoare care să îi ajute în această anchetă.

Numele lui Ionel Georgescu a fost vehiculat în mai multe scandaluri de corupție — inclusiv în cel care l-a vizat pe fostul lider social-democrat Viorel Hrebenciuc și în cel al fostului baron de Mehedinți Adrian Duicu.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Georgescu a încasat în ultimul an o pensie de polițist de aproape 230.000 de lei. Iar ca director în minister, a avut venituri de peste 85.000 de lei. În paralel, ar fi obținut încă 400.000 de lei din diferite funcții și consilii de administrație ale unor companii de stat.

Procurorii anticorupție au descins și la Ministerul Energiei, în biroul directorului suspectat de corupție, mai ales că inclusiv fostul ministru Sebastian Burduja a încercat să îl îndepărteze din minister, din pricina unor legături suspecte pe care Ionel Georgescu le-ar fi avut, dar mai ales din cauza unor conflicte de interese.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: „Dacă vorbim de pensionari care sunt speciali, pleacă la pensie, la o vârstă fragedă să îi spunem, și apoi lucrează tot la stat, vin cu un bagaj, probabil vin și cu o agendă. Este dificil să te asiguri că respectă un standard înalt de etică profesională”.

După evaluarea dovezilor descoperite la percheziții, procurorii DNA îl vor audia pe Ionel Georgescu. Înaltul funcționar din Ministerul Energiei nu a putut fi contactat pentru a comenta ancheta și procedurile DNA.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Sursa: Pro TV

Etichete: dna, perchezitii, ministerul energiei,

Dată publicare: 12-08-2025 19:43

GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
DNA, sesizată în cazul fostului șef Romsilva: bonus de pensionare de 100.000 de euro și reangajare fără concurs
DNA, sesizată în cazul fostului șef Romsilva: bonus de pensionare de 100.000 de euro și reangajare fără concurs

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan.  

Primarul dintr-o comună din Teleorman, cercetat sub control judiciar pentru mită și folosirea utilajelor primăriei
Primarul dintr-o comună din Teleorman, cercetat sub control judiciar pentru mită și folosirea utilajelor primăriei

Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de procurorii DNA pentru şase fapte de luare de mită.

„Capacitatea DNA a crescut”. Concluzia instituției după raportul critic al GRECO privind corupția în România
„Capacitatea DNA a crescut”. Concluzia instituției după raportul critic al GRECO privind corupția în România

Direcția Națională Anticorupție susține că cel mai recent raport al GRECO, care critică România pentru capacitatea slabă de prevenire a corupției, este unul pozitiv pentru această instituție, deoarece arata ”consolidarea capacității DNA”.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

