DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.

Pe vremuri, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, iar ulterior șef al Corpului de Control din minister, Ionel Georgescu a fost implicat în mai multe scandaluri de corupție.

Pensionat din Ministerul de Interne, unde în 2009 a fost șef al Direcției Generale Anticorupție, Ionel Georgescu a ajuns de câțiva ani la Ministerul Energiei, unde a condus Corpul de Control. Câteva luni s-a autosuspendat și a lucrat în mediul privat, dar a revenit ca director după schimbarea Guvernului.

Procurorii anticorupție îl suspectează că ar fi implicat în aranjarea unor examene pentru funcții publice.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: „Și după suspendare, dânsul mai trecea prin Minister, nu știu în ce calitate, probabil de funcționar public suspendat acolo și probabil că și-a întreținut anumite relații cu foștii colegi”.

Un judecător de drepturi și libertăți a emis autorizație de percheziție, așa că ofițerii de poliție judiciară din DNA au descins dis-de-dimineață în locuința lui Ionel Georgescu. Anchetatorii au încercat să găsească eventuale dovezi sau bunuri de valoare care să îi ajute în această anchetă.

Numele lui Ionel Georgescu a fost vehiculat în mai multe scandaluri de corupție — inclusiv în cel care l-a vizat pe fostul lider social-democrat Viorel Hrebenciuc și în cel al fostului baron de Mehedinți Adrian Duicu.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Georgescu a încasat în ultimul an o pensie de polițist de aproape 230.000 de lei. Iar ca director în minister, a avut venituri de peste 85.000 de lei. În paralel, ar fi obținut încă 400.000 de lei din diferite funcții și consilii de administrație ale unor companii de stat.

Procurorii anticorupție au descins și la Ministerul Energiei, în biroul directorului suspectat de corupție, mai ales că inclusiv fostul ministru Sebastian Burduja a încercat să îl îndepărteze din minister, din pricina unor legături suspecte pe care Ionel Georgescu le-ar fi avut, dar mai ales din cauza unor conflicte de interese.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: „Dacă vorbim de pensionari care sunt speciali, pleacă la pensie, la o vârstă fragedă să îi spunem, și apoi lucrează tot la stat, vin cu un bagaj, probabil vin și cu o agendă. Este dificil să te asiguri că respectă un standard înalt de etică profesională”.

După evaluarea dovezilor descoperite la percheziții, procurorii DNA îl vor audia pe Ionel Georgescu. Înaltul funcționar din Ministerul Energiei nu a putut fi contactat pentru a comenta ancheta și procedurile DNA.

