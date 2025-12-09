O femeie și fostul soț au făcut o înregistrare la hotel și i-au trimis-o iubitului acesteia, ca să le dea 47.000 de euro
O femeie și fostul ei soț au fost arestați în județul Vaslui, pentru că au înscenat răpirea femeii, spun polițiștii. Victima a fost chiar actualul iubit al femeii.
Cei doi i-au cerut celui din urmă 47.000 de euro pentru eliberarea așa-zisei victime. Polițiștii au fost sesizați de iubitul femeii. Ea îl anunțase că a fost răpită dintr-un magazin și că este sechestrată.
Apoi i-a spus că trebuie să plătească banii, ca să scape teafără. Femeia i-a trimis iubitului și un clip video, ca și cum ar fi fost sechestrată și inconștientă.
Anchetatorii au aflat însă altceva: chiar presupusa victimă și fostul ei soț înregistraseră imaginile într-o cameră de hotel. Totul era o înscenare, iar bărbatul de 34 de ani era adevărata victimă. Femeia de 33 de ani și fostul ei soț, de 31, sunt acum în arest, pentru șantaj.