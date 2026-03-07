Filmarea a fost făcută pe 1 martie. Elevii au rămas blocați aproape o săptămână în Dubai din cauza conflictul militar din regiune.

Contactat de Știrile PRO TV, Viorel-Riceard Badea nu a vrut să comenteze incidentul.

Badea este consulul general al României la Dubai din 2023. Înainte a fost senator timp de trei mandate.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar e un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, spune Viorel Riceard Badea în înregistrare.

Citește și
Două femei din Sibiu au căzut dintr-un autobuz. Ele au fost transporate la spital. Cum s-a produs incidentul
Două femei din Sibiu au căzut dintr-un autobuz. Ele au fost transporate la spital. Cum s-a produs incidentul