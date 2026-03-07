„Misiunile acestea vor continua și pe linii charter, pe zboruri de repatriere asistată și pe liniile de evacuare", a declarat el.

Zborul din Qatar: soluție sigură, cu costuri suportate de pasageri

Pentru grupul din Qatar, MAE a angajat o aeronavă charter. „Ei își vor plăti biletele pe acest avion. Nu vom plăti noi, nu va plăti statul român", a precizat Țărnea. El a explicat că există și costuri organizatorionale „care nu sunt materiale", suportate de agenții de voiaj și linii aeriene. „Asta este coridorul cel mai sigur unde avem probabilitatea cea mai ridicată că avioanele pot să aterizeze și să plece", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Anulări în Dubai, sâmbătă

Mai multe zboruri din Dubai au fost anulate sâmbătă, inclusiv curse comerciale către București, după un atac cu dronă. „Pe fondul ăsta vor continua probabil perturbările, cel puțin câteva zile, până când capacitatea Iranului de a lovi aceste spații va fi deteriorată suficient sau o decizie politică la nivelul Iranului să nu mai facă acest lucru", a explicat Țărnea.

Singurul zbor confirmat pentru duminică este cel din Qatar. Altele ar putea urma „după luni sau marți", dar „sunt operațiuni în curs". MAE va comunica „în momentul în care vom avea toate datele operaționale, certitudinea listelor de prioritate" a precizat purtătorul de cuvânt.

8-9 marinari români, blocați în zona de conflict

Țărnea a mai spus că 8 sau 9 marinari români se află în atenția ministerului, blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu. „E un număr mic, dar nu e totalul. Avem idee de un grup mai mare de marinari care se află pe diverse nave, în siguranță relativă", a precizat el.

Țărnea a avertizat că au existat „deja incidente cu câteva nave, în mod particular petroliere care au trecut prin Strâmtoarea Ormuz și au fost țintă fie în atacuri cu drone aeriene, fie cu drone maritime".

Pe lângă marinari, mai sunt români blocați „fie în aeroporturi, fie pe nave de croazieră". „Avem toate categoriile, de la oameni pe croaziere, la oameni blocați în aeroport. N-am o cifră exactă, dar sunt și oameni în această situație, blocați acolo în port", a explicat purtătorul de cuvânt al MAE.