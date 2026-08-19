„Episodul 1000 din «de ce lupt în fiecare zi să reformăm Romsilva». Tocmai am descoperit cum Romsilva a pus recent în Contractul Colectiv de Muncă premierea colectivă, încălcând astfel recomandările exprese ale Curții de Conturi din raportul de anul trecut. Până acum câteva luni, premierea personalului în Romsilva era doar individuală, pentru rezultate concrete ale fiecărui angajat în parte. Acum un an, Curtea de Conturi constata într-un raport oficial că Romsilva a acordat premii totale uriașe cu încălcarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, adică fără să analizeze nimeni și fără să răsplătească performanța individuală a angajaților. La acea vreme, Contractul Colectiv de Muncă prevedea premierea doar individuală”, spune Buzoianu pe Facebook, scrie News.ro.

Ce a cerut Curtea de Conturi

Ministrul interimar al Mediului precizează că Curtea de Conturi a cerut, oficial, ca măsură de îndreptare (pe lângă recuperarea premiilor date colectiv, în loc de individual) să fie adoptate „proceduri clare și transparente a modului de acordare a premiilor, care să conțină efectuarea unor analize riguroase a performanțelor obținute de salariați. Se va asigura astfel prevenirea utilizării ineficiente a fondurilor și motivarea performanței reale a salariatului”.

„Acesta este motivul 1000 pentru care nu voi ceda”

„Ce face directorul general, domnul Vișan, sub mandatul dat de Consiliul de Administrație al Romsilva, în primele luni de mandat? Negociază cu sindicatul Silva un contract colectiv de muncă care brusc prevede, diferit față de acum un an, și premierea colectivă. Deci, Romsilva, în loc să clarifice cum face mai clară premierea individuală, ca să dea beneficii celor care chiar au rezultate, s-a acoperit nevoie mare introducând un articol special în Contractul Colectiv de Muncă ca să poată da și premii colectiv. Acesta este motivul 1000 pentru care nu voi ceda cu nimic de la reforma Romsilva”, menționează Buzoianu.