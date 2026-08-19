Kyrgios, care a participat la turneul ATP 250 de la Mallorca (Spania) pe 22 iunie, a fost notificat după ce, la 17 iunie, un laborator acreditat de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a confirmat prezenţa benzoilecgoninei.

Cocaina este un stimulent şi o "substanţă de abuz" inclusă pe lista substanţelor interzise a AMA/WADA. Aceasta este interzisă în timpul competiţiilor, conform Programului antidoping din tenis. Prin urmare, în cazul consumului în afara competiţiei, se aplică sancţiuni reduse, specifice substanţelor de abuz.

Având în vedere natura substanţei, suspendarea provizorie este obligatorie şi este în vigoare din data de 4 august 2026.

Kyrgios, care a atins cea mai bună clasare a carierei în ierarhia mondială de simplu (locul 13) în octombrie 2016, are dreptul de a contesta suspendarea provizorie, însă nu a făcut acest lucru până în prezent.

Pe durata suspendării, Kyrgios nu va putea juca, nu se va putea antrena sau participa la niciun eveniment organizat sau autorizat de World Tennis, WTA, ATP, turneele de Grand Slam sau orice federaţie naţională.

Ce a transmis pe rețelele sociale

Jucătorul în vârstă de 31 de ani, un talent incontestabil, dar cunoscut pentru un temperament vulcanic şi un comportament imprevizibil, a recunoscut ulterior că a comis "o greşeală uriaşă", într-un mesaj postat pe contul său de Instagram.

"Îmi cer scuze fanilor, familiei, sponsorilor şi tuturor celor apropiaţi. Dar, mai presus de toate, îmi cer scuze copiilor care mă urmăresc. Sunt conştient de exemplul pe care îl ofer şi sunt profund dezamăgit de mine însumi", a adăugat australianul.

Fără a căuta "scuze", Kyrgios invocă numeroasele accidentări care l-au ''afectat enorm, atât fizic, cât şi psihic" în ultimii ani, o perioadă în care clasamentul mondial al australianului a scăzut drastic, până pe locul 919.