Ministrul Mediului, despre proiectul care vizează incriminarea căsătoriilor forțate: „Nu privește minoritățile”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că acesta nu priveşte minorităţile.

Ea arată că este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri.

„Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile. Este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei (majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri). Responsabilitatea noastră este să avem o Românie sigură pentru copii”, spune Buzoianu într-o postare, după protestul care a avut loc împotriva acestei reglementări.

„Hai să ne uităm împreună la această poză: număraţi femeile din această poză, femei care au ieşit să protesteze că nu mai pot fi «logodite» de familiile lor fete de 13-14-15 ani. De ce oare credeţi că, la acest protest pentru «dreptul fetelor minore de a fi logodite», sunt numai bărbaţi adulţi?”, întreabă Buzoianu.

Inițiativă legislativă pentru sancționarea căsătoriei forțate

Buzoianu a anunţat, la începutul lunii octombrie, că a iniţiat şi depus în Parlament, în această săptămână, un proiect de lege prin care este definită căsătoria şi convieţuirea forţată şi este sancţionată cu închisoarea între 3 şi 7 ani.

„Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputaţia unei persoane, a unei familii sau a unei comunităţi), sancţiunea va fi între 3 şi 10 ani. De asemenea, propunem să devină infracţiune, sancţionată cu închisoarea între 6 luni şi 2 ani, fapta persoanei care, ştiind că minorul este victima unei căsătorii forţate, realizează servicii precum organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri pentru sărbătorirea căsătoriilor, oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii, oferă vestimentaţie specifică nunţii sau logodnei pentru minor”, arăta Diana Buzoianu.

Ea mai preciza că a propus şi publicarea mesajelor la televizor, în intervalul orar 18:00-22:00, precum: «Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceleia dintre soţi încalcă drepturile fundamentale ale copiilor şi se pedepseşte cu închisoarea».

Proiectul este iniţiat alături de E-Romnja, Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA, Reţeaua VIF, Pirita Children, Asociaţia Moaşelor din România, şi parlamentarii Petre Florin Manole şi Corina Ene, şi este sprijinit de zeci de parlamentari din USR, PSD, PNL şi UDMR, mai preciza Buzoianu.

Protest al romilor la Târgu Jiu

Proiectul de lege a stârnit indignare în rândul unei comunități rome din Târgu Jiu, astfel că aceștia au ieșit în stradă să protesteze.

Oamenii sunt nemulțumiți fiindcă propunerea interzice forțarea căsătoriilor între minori.

„Tradiția e ca să stai un an, doi, până văd că sunt compatibili, nu când logodim să ne bage la pușcărie” a spus un membru al comunității.

Subprefectul județului a venit să discute cu protestatarii, cărora le-a promis că le va transmite revendicările, către Guvern.

Pe de altă parte, romii spun că nu vor renunța la proteste, până când propunerea nu va fi retrasă.

