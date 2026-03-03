Printre „criteriile obiective”, Buzoianu enumeră reacția rapidă în situații de urgență și realizarea la timp a lucrărilor hidrotehnice.

„Continuăm reforma la Apele Române! De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din martie, toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță. Măsurați corect. Evaluați pe bune. Punem criterii obiective, construite pe lucruri concrete: organizare mai bună, capacitate reală de coordonare și management, reacție rapidă în situații de urgență, eficientizarea inspecțiilor și realizarea la timp a lucrărilor hidrotehnice”, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Mediului consideră că acest lucru este „important pentru oameni”, întrucât „performanța instituției trebuie să se vadă în relația cu beneficiarii și în siguranța comunităților”.

Ministrul enumeră câțiva dintre indicatorii esențiali: emiterea mai rapidă și mai eficientă a actelor de reglementare în domeniul apelor, timp de intervenție redus în caz de urgență – inundații, poluări accidentale, probleme la baraje sau diguri – și readucerea rapidă a lucrărilor la parametri normali, inspecții mai eficiente, cu mai multe controale și cu măsuri aplicate ferm, investiții optimizate în reabilitarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice, din surse proprii și fonduri atrase, un management mai bun al resurselor de apă – atât cantitativ, cât și calitativ – prin monitorizare riguroasă și laboratoare specializate, dar și un management financiar și de resurse umane responsabil și, nu în ultimul rând, digitalizare și automatizare accelerate – inclusiv integrarea componentelor de inteligență artificială pentru fluxuri de date, sisteme de alertă timpurie, suport decizional și analiză geospațială în prevenirea riscului la inundații.

„Reforma înseamnă responsabilitate. Înseamnă obiective clare. Înseamnă evaluare reală. Apele Române trebuie să devină o instituție modernă, eficientă și orientată către cetățeni. Iar asta începe cu performanță măsurabilă”, mai spune ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.