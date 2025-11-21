Descoperirea făcută de ANAF în județul Prahova. Peste 100.000 de dispozitive de vapat găsite într-o hală secretă

Inspectorii ANAF din cadrul DGAF au descoperit, în județul Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați, a anunțat, vineri instituția, printr-un comunicat.

Claudia Alionescu

''În interior, aceștia au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse - 1.893 ambalate și 167.147 neambalate - cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei.

Societatea nu era autorizată să producă astfel de dispozitive și produse care sunt supuse autorizării și regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal.

Suspiciuni de evaziune fiscală de milioane de euro

Impactul financiar preliminar este semnificativ: producție nedeclarată, evitarea obligațiilor fiscale și suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro'', se arată în comunicat.

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de Antifrauda ANAF în cooperare cu autoritățile fiscale dintr-un stat membru al UE.

Acestea au transmis că societatea românească raportase livrări intracomunitare de milioane de euro, deși în România aceasta nu declarase astfel de operațiuni.

Mai mult, societății îi fusese suspendat codul de TVA începând cu 1 noiembrie 2025, pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea activității desfășurate, iar la domiciliul fiscal nu a fost găsit niciun reprezentant, inspectorii Antifraudă au mers la punctul de lucru declarat - o hală dezafectată.

În același perimetru au identificat însă a doua hală, unde funcționa fabrica clandestină, precizează sursa citată.

Controlul este în desfășurare, iar inspectorii Antifraudă continuă verificările pentru a stabili întregul mecanism al activității ilegale și obligațiile fiscale aferente.

''ANAF utilizează instrumente de analiză de risc de ultimă generație, baze de date interconectate la nivel european și soluții digitale avansate, menținându-și angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un cadru fiscal echitabil pentru toți contribuabilii'', se mai arată în comunicat.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-11-2025 09:51

