Descoperire macabră într-un lan de porumb. La fața locului au fost solicitați pompierii și poliția

Stiri actuale
31-10-2025 | 14:13
lan de porumb

Cadavrul carbonizat al unei femei a fost descoperit vineri într-un lan de porumb incendiat, în localitatea Nărtești, comuna Gohor, județul Galați.

autor
Aura Trif

Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat în jurul orei 12:00, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, iar la faţa locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci.

Incendiul se manifesta pe o suprafaţă întinsă de vegetaţie uscată şi porumb, iar în timpul operaţiunilor de limitare şi lichidare a flăcărilor, pompierii au descoperit trupul carbonizat al femeii.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialişti, iar poliţiştii efectuează cercetări pentru a determina împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Sursa: Agerpres

Etichete: incendiu, pompieri, galati, cadavru,

Dată publicare: 31-10-2025 14:06

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit
Stiri Socante
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit

Un accident grav s-a produs sâmbătă în localitatea Monariu din județul Bistrița-Năsăud, iar două persoane au fost implicate în acest accident. 

 

Accident aviatic în Vaslui. Pilotul, găsit mort de pompieri, după ce avionul său s-a prăbușit. Cine era la manșă
Stiri actuale
Accident aviatic în Vaslui. Pilotul, găsit mort de pompieri, după ce avionul său s-a prăbușit. Cine era la manșă

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață, iar pilotul, un om de afaceri cunoscut in Suceava, în vârstă de 65 de ani, a murit la impactul cu solul.

Tragedie în Dâmbovița. O femeie a fost găsită fără viață după ce casa i-a fost distrusă de flăcări
Stiri actuale
Tragedie în Dâmbovița. O femeie a fost găsită fără viață după ce casa i-a fost distrusă de flăcări

O femeie a fost găsită decedată, duminică seară, într-o locuinţă din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, unde s-a produs un incendiu. Cadavrul a fost descoperit de către pompieri după ce aceştia au reuşit să stingă focul.

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Octombrie 2025

03:28:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28