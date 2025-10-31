Descoperire macabră într-un lan de porumb. La fața locului au fost solicitați pompierii și poliția

Cadavrul carbonizat al unei femei a fost descoperit vineri într-un lan de porumb incendiat, în localitatea Nărtești, comuna Gohor, județul Galați.

Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat în jurul orei 12:00, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, iar la faţa locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci.

Incendiul se manifesta pe o suprafaţă întinsă de vegetaţie uscată şi porumb, iar în timpul operaţiunilor de limitare şi lichidare a flăcărilor, pompierii au descoperit trupul carbonizat al femeii.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialişti, iar poliţiştii efectuează cercetări pentru a determina împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

