În scandal au fost implicați peste 20 de inși, care și-au împărțit lovituri cu bâtele, pumnii și picioarele. Au aruncat cu pietre unii în alții, lovind autoturismele aflate pe stradă.

Înspăimântați, martorii au sunat la 112, însă bătăușii s-au risipit înainte ca forțele de ordine să ajungă acolo. Scandalul a avut loc în urmă cu 10 zile, iar de atunci polițistii au făcut cercetări pentru a-i identifica și localiza pe suspecți.

În urma perchezițiilor, 16 persoane, între care și 4 femei, au fost reținute. Nu-și mai amintesc de la ce s-au luat la ceartă, spun anchetatorii, însa e cert că se cunoșteau, iar între familiile lor existau tensiuni mai vechi. Suspecții sunt cercetați acum pentru amenințare, loviri și alte violente, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice