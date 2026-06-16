Scenele violente au început pe stradă și au continuat în apropierea unui complex rezidențial, spre spaima locatarilor. În haosul creat, un șofer atent la scandal a provocat un accident rutier.

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După o serie de amenințări de ambele părți, membrii celor două grupări interlope, Ștoacă și Toboșaru, au trecut la fapte. Aseară, pe un bulevard din Sectorul 4 al Capitalei, cele două clanuri s-au luat la bătaie.

Corespondent Știrile ProTV: Scandalul dintre cele două grupări a început aici, între aceste două blocuri. În haosul creat, un șofer care traversa zona a pierdut controlul mașinii și a lovit un scuter. Tânărul de pe scuter a fost rănit și transportat la spital cu mai multe traumatisme. Între timp, polițiștii au intervenit pentru a opri conflictul dintre indivizii recalcitranți, care alergau printre blocuri.

Agenții i-au oprit pe câțiva dintre suspecți și au ridicat un topor, un cuțit și un pistol neletal.

De la ce ar fi pornit scandalul

Crina Eșanu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: La fața locului au fost identificate și două autoturisme care prezentau avarii și care ar fi fost implicate în altercație. Polițiștii au instituit un perimetru de siguranță și au dispus restricționarea temporară a traficului rutier în zonă.

Șase indivizi, trei dintre ei minori, au fost duși la audieri. Opt ore mai târziu, când victimele au ieșit din secția de poliție, au fost așteptate de zeci de indivizi din gruparea rivală, iar scandalul a reizbucnit.

Agenții au fost nevoiți să folosească spray lacrimogen, pentru a-i liniști.

Corespondent Știrile ProTV: În spatele scandalului s-ar afla o rivalitate mai veche între cele două grupări. Potrivit unor surse din anchetă, încă din luna septembrie, anul trecut, aceștia s-ar fi amenințat constant pe rețelele de socializare. De altfel, membrii grupului de crimă organizată cunoscut sub numele de „Clanul Ştoacă” au fost acuzați de-a lungul timpului pentru mai multe infracțiuni, inclusiv de trafic de droguri de mare risc.

Doi indivizi, de 33 și 37 de ani, membri ai clanului Ștoacă au fost retinuți și sunt cercetați pentru lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice.